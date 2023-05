Estudiantes UDLAP realizan su tradicional temporada de recitales

La Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presenta en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, su temporada de recitales, en los cuales, los estudiantes muestran el resultado de todo el trabajo obtenido en sus materias de instrumento, música de cámara e instrumento de alientos.

Este martes 2 de mayo inició la temporada con el recital de piano a cargo de los estudiantes de la clase de instrumentos 2, coordinada por la Mtra. Ana Alfonsina Mora. Sebastián Jiménez Serrano fue el primer joven en subir al escenario e interpretar la pieza Etude in F minor de Mike Cornick para el público reunido en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins; posteriormente, José Yamil Name Cruz interpretó dos piezas: Folia de Alessandro Scarlatti y Merry-go round of life de Noe Hisaishi.

Por su parte, el estudiante Mario Sebastián Olea Maly interpretó dos movimientos de la Sonatina en Fa Mayor Anh. 5 de Ludwig Van Beethoven: I allegro assai y II Rondo;y finalmente José María Sánchez Hernández cerró este concierto con otras dos piezas: Adiós de Alfredo Carrasco y Vals Poético de Felipe Villanueva. Cabe resaltar que ese mismo día a las 19:30 horas se realizó el recital de guitarra a cargo de los estudiantes de la Dra. Nadia Borislova.

Este miércoles a las 19:30 horas se llevará a cabo el tercer recital, el cual se trata de una muestra de piezas para cuerdas, bajo la coordinación de la Dra. Perla Fernández. El jueves, se realizarán dos recitales más: a las 18:00 horas será el recital de piano con alumnos de la Dra. Misa Ito y las 19:30 horas tocará el turno a los alumnos de percusiones, bajo la dirección del Mtro. Antonio Villafaña.

El viernes a las 19:30 horas la muestra continuará con un recital de canto con los alumnos de la Mtra. Rosario Mena. El sábado a medio día se realizará el recital de música de cámara bajo la batuta del Mtro. Sergio Castro Medina; y finalmente el lunes 8 de mayo esta jornada cerrará con un recital de canto de la clase de la Mtra. Jatziri Gallegos.

Cabe comentar que esta muestra se realiza año con año gracias al compromiso de los profesores y alumnos de instrumento y ensamble, así como del Departamento de Artes, la Dirección de Actividades Culturales y el staff apoyo. Asimismo, se puede mencionar que del 2 al 6 de mayo y el lunes 8, se realizan los recitales de música, todos de acceso gratuito, pero con cupo limitado. Para mayor información sobre las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla visita: www.udlap.mx/eventos

