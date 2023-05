Estudiantes UDLAP se reúnen con diseñadora austriaca Julia Koerner

El Departamento de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó, en días pasados, la conferencia: The future is now impartida por Julia Koerner, una premiada diseñadora austriaca especializada en impresión 3D cuyo trabajo converge entre la arquitectura, el diseño de producto y de moda.

Gracias a la invitación del Dr. Edwin González Meza, académico del Departamento de Arquitectura de la UDLAP, la fundadora de JK Design y la marca JK3D así como académica de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), se reunió a través de zoom con estudiantes de la UDLAP para brindarles una charla en la cual resaltó el uso de la tecnología 3D en diversas áreas. “El trabajo que hago está enlazado entre la arquitectura, diseño de producto y de moda; es un trabajo interdisciplinario en el que aplico procesos de diseño arquitectónico”, expresó la destacada diseñadora al arranque de su charla; posteriormente, compartió que a lo largo de este espacio categorizaría su trabajo con respecto a sus diferentes fuentes de inspiración, obtenidas principalmente a través de elementos de la naturaleza.

Uno de los proyectos que presentó y que fue uno de sus primeros productos, fue la HY Clutch, una bolsa de mano diseñada de manera sustentable en 2021, “está completamente impresa a base de plantas, desde sus bisagras, cierres y bolsillos. Para el mercado de Estados Unidos producimos la bolsa en Los Ángeles y para Europa en Austria, ya que, una ventaja del diseño digital en 3D es que no es necesario enviar el producto de un país a otro, los puedes producir de manera local, reducir así la huella de carbono y ofrecer productos más sustentables”.

Posteriormente, abordó algunos otros ejemplos de piezas que ha ido desarrollando durante su carrera, entre éstos, presentó piezas relacionadas con el diseño y la arquitectura como la serie crystall lamellas, un diseño 3D elaborado digitalmente que está inspirado en la estructura, el rendimiento y los colores de las branquias y las láminas de los hongos. También, resaltó que ha colaborado con marcas como Swarovski, “creo que sólo hay tres lugares en el mundo donde se puede imprimir en 3D con vidrio en este momento: uno es el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), otro en un lugar en Austria y en Swarovski”, compartió mientras presentaba su colaboración Crystal Glaciers, una instalación de 24 piezas pequeñas de cristal.

Respecto a su trabajo con el diseño de moda, la premiada diseñadora austriaca expresó que sus colaboraciones con la alta costura llegaron a oídos de Hollywood, por lo que en 2016 Ruth Carter diseñadora de vestuario de Black Panther y el productor Ryan Coogler se acercaron para hacer posible el vestuario de Queen Ramonda: “querían que el vestuario de la película representara las tecnologías altamente avanzadas de Wakanda, esta ciudad ficticia en África, por lo que querían que no pareciera hecho a mano, así que analizamos los patrones tradicionales africanos zulúes y las coronas zulúes que usan las mujeres africanas que están casadas y los usamos como inspiración para crear este manto para el hombro y la corona”.

Asimismo, compartió con los estudiantes de la UDLAP, que en la última entrega del Black Panther colaboró de nuevo con el vestuario del mismo personaje, además, reconoció que desde el inicio se hicieron las piezas aún sin tener el casting hecho, “el diseño se estableció y luego pudimos personalizarlo rápidamente para el usuario, el manto del hombro también fue hecho en un diseño similar, tiene elementos característicos en el borde que son una especie de reminiscencia de la corona, por lo que hay una cierta relación estética entre los dos”.

