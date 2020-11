Estudiantes y egresados UDLAP obtienen primer lugar en concurso de Siemens

Por Redacción

Cecilia Carolina De La Peña Muñoz, estudiante de Nanotecnología e Ingeniería Molecular y Bioquímica Clínica, Luis Gerardo Carvajal Fernández, alumno de Ingeniería Mecatrónica, Luisa Lilián Terán Iza, egresada de Ingeniería Civil y Miguel Saavedra Chimal, egresado de Ingeniería en Electrónica de la UDLAP, integraron el equipo ganador del Siemens Energy Transformation Challenge, certamen organizado por la marca alemana que buscó las mejores ideas para nuevas oportunidades para México de transformar su sistema y mercado energético.

Respondiendo a la convocatoria lanzada por la empresa de fabricación industrial más grande de Europa, los estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla, presentaron el proyecto Hydrop. The large-scale battery of the future, el cual consta de un acumulador que funciona a través de hidrógeno, capaz de almacenar 1.6 mega watts hora, equivalente a 115 baterías convencionales de alta capacidad. Proyecto de bajo costo, alta durabilidad y escalable que permite depender completamente de energías renovables.

El certamen se compuso por tres etapas: en la primera tuvieron que redactar un documento sobre algunas de las áreas mencionadas en la convocatoria: liderazgo en descarbonización, mejora de la eficiencia operacional, tecnologías disruptivas e impacto social; así que el equipo de la UDLAP, acorde a las palabras de Miguel Saavedra, eligió la penúltima. Con el proyecto aceptado se les asignó un mentor para mejorar y tuvieron una sesión de trabajo para detallar pormenores. La última fase fue la presentación ante un jurado integrado por el personal de la marca alemana. “Nuestro mentor fue muy enriquecedor, porque nuestra propuesta ya tenía valor tecnológico y disruptivo, lo que nos faltaba era el valor comercial, esa visión de cómo se puede desarrollar en el mercado actual”, señaló Luis Gerardo Carvajal.

Con esta ayuda y la exposición del alumno de Ingeniería Mecatrónica, Carvajal Fernández, el equipo de la Universidad de las Américas Puebla recibió el primer lugar del Siemens Energy Transformation Challenge, por su propuesta de valor e impacto en el sector energético. Siendo el premio un viaje a Florida a las instalaciones tecnológicas de la marca, ser parte de la primera generación de Siemens Energy Trainees y trabajar en un programa de intra-emprendimiento. “Cada quien tuvo un rol clave en este proyecto (porque lo) dividimos en áreas en las que nos sentíamos muy cómodos, porque ya teníamos este trasfondo de conocimiento por nuestras carreras y lo que hacíamos también era estar platicando para mejorarlo”, señaló Cecilia De La Peña Muñoz.

Es preciso mencionar que el Siemens Energy Transformation Challenge recibió más de 140 registros, de parte de jóvenes de diferentes puntos de la República Mexicana, que enfrentaron un filtro para tener 32 proyectos, de los cuales seleccionaron a 15 finalistas y solo un ganador: los miembros de la comunidad UDLAP. “Me siento muy agradecida porque nos apoyamos mucho en los tutores, familiares, en amigos y conocidos; estamos muy satisfechos con lo que logramos y esto es el inicio”, comentó Luisa Terán.

