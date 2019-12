Estudio confirma que las orcas también dejan a sus crías con sus abuelas

En un estudio reciente publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha confirmado la teoría de que las orcas también siguen el comportamiento de los humanos al dejar a sus crías con sus abuelas.

Este estudio confirmó la teoría del “efecto de la abuela” que propone que las abuelas aumentan las posibilidades de supervivencia de sus parientes, es decir, que su presencia implica un mayor y mejor desarrollo en las crías por el apoyo que brindan en su desarrollo.

“Al igual que los humanos, las orcas también sobreviven después de sus etapas reproductivas, acto que no era posible anteriormente, pues cuando terminaba la etapa de reproducción de una hembra, esta se alineaba con el final de su vida”, dijo Daniel Franks, investigador involucrado en el estudio.

Cabe resaltar que esta teoría solo se aplicaba en humanos, sin embargo, los antropólogos confirmaron su aplicación en las orcas, pues este comportamiento se deriva de una cuestión evolutiva y por la tasa de mortalidad de los animales.

Por redacción, con información de Forbes.