EU expulsa a niños migrantes de otros países a México: New York Times

El gobierno estadounidense ha estado deportando a niños migrantes de otros países a México, reportó The New York Times.

La información se basa en parte en un correo electrónico interno de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, lo que viola un acuerdo entre Estados Unidos y México. Según el pacto, sólo los menores mexicanos y otros que contaran con la supervisión de un adulto podrían ser devueltos a ese país tras intentar cruzar la frontera.

De acuerdo con el Times, las expulsiones ponen en peligro a niños de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque los envían a una nación donde no tienen familiares.

La mayoría, indica el medio, han quedado al cuidado de las autoridades de protección infantil mexicanas, que supervisan los refugios administrados por ONG y otros grupos.

Breaking News: U.S. authorities have been expelling migrant children from other countries into Mexico, where they may have no family to retrieve them, an internal Border Patrol email said. The transfers may violate the U.S.’s own child welfare policies. https://t.co/Vj1oj8c1ei