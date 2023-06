Eukid “N” se ampara y regresa al Penal de San Miguel

Con un amparo otorgado por un juez federal promovido por su defensa por la negativa de brindarle atención médica, hostigamiento y tortura, el ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eukid Castañón Herrera, fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14 de Gómez Palacio en Durango al penal de San Miguel de la capital poblana.



Trascendió que su llegada se concretó durante el domingo 4 de junio, tras la orden del juez federal.



De acuerdo con el expediente en el Consejo de la Judicatura que lleva el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia penal del Estado de Puebla, los defensores del operador morenovallista expusieron en diversas ocasiones que el personal del reclusorio federal incumplía con los informes sobre su salud que debían hacer cada seis días.



En el expediente se indica que en lo que va de 2023, Castañón Herrera fue valorado por diversos especialistas, entre ellos un ortopedista y hasta un siquiatra para que evaluara si había sido torturado en el penal.



El amparo se había buscado desde el 2020, cuando denunció ser víctima de tortura y tratos inhumanos por el personal del penal de Tepexi de Rodríguez, queja que continuó hasta 2022 cuando fue trasladado a Durango.



En febrero se dio a conocer una carta escrita de puño y letra por el ex diputado federal en la que denuncia que presuntamente era amenazado por un líder delictivo dentro del Cefereso, lo cual consigna en el expediente del juicio de amparo.



El político suma dos condenas de 12 años de prisión, una de cinco años por el delito de falsedad de declaraciones y otra de siete años por el delito de extorsión.



Castañón Herrera fue detenido el 18 de marzo de 2020 por extorsión, al comprobarse que un mes antes hizo una llamada telefónica a dos personas a quienes amenazó con causarles daño físico y moral, si no le entregaban una propiedad a su pareja, lo cual generó la denuncia y el proceso que lo llevó a prisión.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal