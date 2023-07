Europeos no quieren ir am Tri por críticas: Javier Aguirre

El mal paso de la Selección Mexicana no solo ha permeado la aceptación del aficionado sino también del jugador y es que tal parece que algunos jugadores europeos no desean ser llamados al Tricolor, así lo reveló Javier Aguirre, técnico del Mallorca.

En una entrevista, el ‘Vasco’ confesó saber de futbolistas militantes en Europa que no quieren ir a la selección y, aunque no quiso revelar nombres, afirmó que estas decisiones están relacionadas a la constante exposición del jugador con las redes sociales y los medios.

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo (crítica tras crítica)”, mencionó Aguirre. Incluso aseguró que él los ha incitado a representar a su país con personalidad a pesar de las críticas que se puedan presentar.

El ex técnico nacional también descartó retomar el puesto de DT en el Tricolor ahora que ha asumido el cargo Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez como nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, pero expresó su sentir por la crisis que se vive.

“Yo no he hablado con Juan Carlos, pero he leído cosas. Estar 20 años fuera de México me califican para por lo menos dar mi punto de vista, en función con lo que he visto en África, en Asia, en Europa, son muchos años, soy mexicano, quiero lo mejor para mi país”, dijo.

Javier Aguirre firmó su renovación con el RCD Mallorca hasta el 2024 a inicios de este año y busca llevar mantener al club español en la Primera División durante la próxima temporada 2023-2024.

