Evacuados por fuga de gas en San Cristóbal podrán volver a sus hogares

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informó que una vez finalizados los trabajos correspondientes a la fuga de gas en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, las familias podrán regresar a su casa a las 21:00 horas de este miércoles 17 de agosto.



En este sentido, se reactivará la energía eléctrica en toda la zona donde estaba restringida, lo cual ha sido confirmado por la Comisión Federal de Electricidad.



Cabe destacar que las familias tienen que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



-Al llegar a su casa NO encender la luz.

-Ventilar antes de encender cualquier tipo de fuego.

-Limpiar la casa con jabón y no utilizar cloro.

-Revisar instalaciones de gas y eléctricas.



Es importante recalcar que no se tiene registro de personas afectadas físicamente, ni de la población ni del personal que labora en la zona y tampoco pérdidas materiales.



Personal de Pemex continuará trabajando en los terrenos afectados.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

