Evacuan a más de siete mil personas por “Apple Fire” en California

Las autoridades de Los Ángeles, California, evacuaron a 7 mil 800 personas por un incendio forestal en el condado de Riverside.

El fuego comenzó la tarde del viernes y desde entonces ha consumido 20 mil 516 acres sin que los combatientes puedan contenerlo.

Al menos dos casas y una oficina gubernamental han sido afectadas por el incendio nombrado “Apple Fire“.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



