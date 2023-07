Evacúan a miles de turistas por incendio en isla griega de Rodas

Pandemonium in Paradise! Tourists fleeing to the beaches, waiting for boats to evacuate as wildfires burn out of control on the Greek island of #Rhodes#Grèce #incendie #Wildfire #Greece #heatwave #Ροδος #Φωτιες #φωτια #fire #forestfire #climate #extreme #weather #viral… pic.twitter.com/xKdmvkKgf2