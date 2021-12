Evalúan cámaras de videovigilancia en Puebla capital

Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, indicó que se analizan las condiciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la ciudad.

En entrevista para Oro Noticias, el alcalde explicó que se evalúa la transmisión de datos, fallas eléctricas, movimientos giratorios así como el número de las que se encuentran descompuestas.

“Estamos haciendo un diagnóstico, no solo de las cámaras corporales, sino de todas y cada una de las videocámaras de la ciudad, no es un tema fácil, se requiere ir a ver si prende o no prende, sí transmite de manera correcta el tema de datos y si no tienen fallas eléctricas”, abundó.

Refirió que las cámaras corporales fueron adquiridas por la administración municipal pasada y fueron entregadas el último día de la gestión, por ello, aún se determina su cantidad y funcionamiento para implementarlas de manera adecuada conforme a reglamento.

Cabe mencionar que el 23 de julio de 2019 el la administración anterior realizó la licitación para manejo de mil 792 cámaras de seguridad en 448 puntos de monitoreo en la capital poblana; la licitación la ganó Soluciones Fibroptica S.A de C.V.

Además, el gobierno municipal entregó 225 cámaras corporales a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el último día de la administración de Claudia Rivera.

