Eventuales del ISSSTE trabajan sin certeza laboral y con miedo al Covid-19

Por Itzeli Zamora

Condiciones laborales para obtener una base, falta de prestaciones y sueldos atrasados son los retos a los que se enfrenta el personal eventual en el Hospital Regional del ISSSTE, además de exponerse a ser contagiados por coronavirus por estar al frente de la línea de combate sin equipo eficiente que permita su protección durante su jornada laboral en esta crisis sanitaria.

En entrevista para Oro Noticias, una enfermera de 30 años de edad, -quien prefirió el anonimato por temor a represalias-, lleva laborando como eventual dos años y tres meses, y desde que inició la pandemia no ha recibido el pago de su salario ni de un bono que les otorgarían por laborar bajo estas circunstancias. Por si fuera poco, ella dio positivo-asintomática de Covid-19, por lo que permanece aislada de su familia y sin recursos.

“Ahorita me dieron 14 días. Salí positiva porque donde estoy no nos dieron la protección suficiente, estoy aislada de mi familia, ya van a ser tres meses que no los veo, no me están pagando. Supuestamente yo tenía un interinato Covid, pero el pago no ha llegado; dijeron que ese pago llegaría quincenalmente, pero no ha llegado desde que inició la pandemia”, indicó.

Enfermeras reutilizan respiradores por falta de insumos

Mientras que otra enfermera eventual de 26 años de edad, -quien también solicitó el anonimato-, lleva cuatro años laborando en este nosocomio ubicado en la avenida 14 Sur en la colonia San Manuel, en la ciudad de Puebla, quién dijo que son condicionados para trabajar en el área de Covid-19 y en caso de negarse, son suspendidos o atrasados sus pagos.

“A nosotros nos mandan a cubrir a un piso Covid. Si no tengo interinato ni los insumos necesarios, luego nos piden usar el respirador de alguien más; sólo debemos limpiarlo y usar. A parte, si te niegas a ir a cubrir servicio, te atienes a las consecuencias porque te castigan, suspenden, te niegan tus pagos“, comentó.

Una enfermera comentó a este espacio informativo que son condicionados para trabajar en el área de Covid-19 y en caso de negarse, son suspendidos o atrasados sus pagos.// Foto Agencia Esimagen

Además, destacan que la jefatura de enfermería es la encargada de asignar los interinatos, que les permitirá obtener por un mes los beneficios que goza un trabajador de base o especialista; sin embargo, si el personal no es del agrado de su jefe inmediato, no podrá obtenerlo, o por el contrario, podrá gozar de éste hasta un año completo.

Señalaron que no existe un plaza para obtener una base, debido a que los familiares dentro del instituto pueden obtener una vacante más rápido a pesar de que hay personal que tiene cuatro o hasta ocho años laborando como eventual.

Te recomendamos