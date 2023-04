Ever Ubaldo “N” queda a disposición de juez por prender fuego a su pareja

A disposición de un Juez de Control fue puesto Ever Ubaldo, quien fue detenido por policías municipales tras rociarle thinner y prenderle fuego a su pareja sentimental, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Por lo anterior, la autoridad judicial le imputará en el transcurso de este miércoles el cargo feminicidio en grado de tentativa mediante una audiencia.

Aunque le conceda a su defensa legal la ampliación del término constitucional de 144 horas antes de que lo vincule a proceso, le ordenará a Ever Ubaldo N. cárcel preventiva oficiosa porque así lo amerita el delito.

Cabe recordar que, como Oro Noticias lo informó, el sujeto y su pareja sentimental se encontraba el lunes al interior de una vivienda ubicada en la junta auxiliar San Cristóbal Tepetlaxco.

Por motivos hasta el momento desconocidos, Ever Ubaldo N. tomó una botella de thinner, roció a la mujer y le prendió fuego, por lo que empezó a gritar.

Vecinos que la escucharon marcaron al 911, lo cual movilizó a paramédicos y a elementos de la Policía Municipal, quienes ingresaron a la vivienda.

De inmediato los rescatistas atendieron a la mujer y la llevaron a un hospital, donde hasta este miércoles permanece internada, pero fuera de peligro.

Por su parte, los uniformados aseguraron a su pareja sentimental y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Piden denunciar a agresores

Tras el intento de feminicidio en Texmelucan, la alcaldesa hizo un llamado a mujeres víctimas para denunciar.

En conferencia, la alcaldesa reveló que una vez que la víctima fue rescatada y atendida para evitar que perdiera la vida, esta se negó a denunciar.

“Llegó con quemaduras tremendas, la primera instrucción que di fue que se atendiera de parte del Instituto Municipal de la Mujer, para brindar el apoyo que necesite”, comentó.

Reveló que la víctima ya no quería poner la denuncia contra su agresor pese a que casi pierde la vida, sin embargo, dijo que al final fue convencida para denunciar.

“Si no hay denuncia no hay delito, casi pierde la vida, se le rescató en un momento crítico, y ya no quería denunciar, no puedo entender (…) la próxima la matan”, dijo.

