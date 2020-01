Evo Morales da informe de gobierno desde Argentina

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, rindió su informe de actividades como mandatario debido a que este 22 de enero concluía su periodo presidencial, al cual renunció el 10 de noviembre de 2019 entre presiones que él señala como un golpe de Estado.

“Cuando me vi forzado a renunciar, lo hice para garantizar la paz y evitar los ríos de sangre que parecieran avecinarse, pero mi renuncia no fue suficiente, el odio y la ambición de estos pocos comandantes racistas resultó en 36 muertos y más de mil heridos de golpes y balas, todos pobres e indígenas”, reprochó el ex mandatario.

“Saludo a los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de Estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes coartados los derechos por los golpistas”, añadió.

Hermanas y hermanos bolivianos: en el Día del Estado Plurinacional, me dirijo a ustedes para rendir mi informe de 14 años de gobierno y reafirmar mi compromiso de que, muy pronto, volveremos millones para seguir demostrando que otra #Bolivia es posible. https://t.co/r3BIjV7iBP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 22, 2020

El gobierno de Jeanine Áñez, criticó Morales, ha cerrado más de 60 radios comunitarias, ha prohibido dos canales internacionales de televisión, además de perseguir y detener a periodistas.

En poco más de dos meses, acusó, los golpistas han creado incertidumbre en la economía, frenado el crecimiento, entregado empresas estratégicas del Estado a la competencia privada y puesto en riesgo la industrialización de los recursos naturales.

Con información de RT