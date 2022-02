Ex director de la Policía seguirá proceso legal en libertad

En libertad continuará el proceso legal en su contra por el delito de violencia familiar Paulo César N., ex director de la Policía Municipal de Puebla.



Un Juez de Control tomó la determinación luego de que los abogados del ex mando se lo pidieron para tratar de llega a un acuerdo con la agraviada.



Sin embargo, la autoridad judicial únicamente les concedió un lapso de 12 meses para lograrlo.



Cabe recordar que, como Oro Noticias lo informó, el director de la Policía Municipal fue arrestado por policías porque supuestamente agredió físicamente a su esposa, en la colonia Bosques de San Sebastián de la ciudad de Puebla.



Posteriormente, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.



Paulo César N. fungió como titular de la Policía Municipal, en el 2017.



Además, el ex mando fue uno de los arrestados por la ejecución de los tres elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del 19 de noviembre del año pasado, en el municipio de Tecamachalco.



No obstante, salió libre a principios de diciembre porque un Juez de Control no lo vinculó a proceso.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

