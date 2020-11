“El que nada debe, nada teme”: AMLO exhorta a Videgaray a declarar

Por Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray y a todos los exfuncionarios que han sido involucrados en el caso Odebrecht, a que se presenten de manera voluntaria a declarar, pues “el que nada debe, nada teme”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que los procedimientos judiciales no deben de ser arbitrarios y tienen que basarse en pruebas y que no se afecte por parejo, “que no tengan que pagar justos por pecadores”.

“No esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme”, expresó en Palacio Nacional.

Con información de El Universal