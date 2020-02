Exigen cumplir recomendaciones por violencia obstétrica en Cuetzalan

Por Alejandra Olivera

Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exigieron al gobierno de Puebla el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH 54/2016 y 81/2018 por violencia obstétrica en dos casos ocurridos en el Hospital General de Cuetzalan, así como el abastecimiento de medicamentos de todo tipo en el Hospital para el Niño Poblano.

A las afueras del nosocomio para el Niño Poblanos, expusieron el caso de Daniela Téllez, una niña de 7 años que no ha podido seguir su tratamiento médico por angioma debido a que el medicamento que requiere se le empezó a cobrar desde 2019, por lo que sus padres de escasos recursos tienen que comprarlo.

La madre de Daniela explicó que tiene gastar 800 pesos por el medicamento, sin embargo son de escasos recursos y no le alcanza para adquirirlo ni para traer a su hija desde Libres a sus citas en dicho hospital, pues su padre es campesino y llega a percibir alrededor de 80 pesos diarios por su trabajo.

“No se ha podido componer porque somos de bajos recursos no podemos pagar el tratamiento y todo, siempre nos traen vuelta y vuelta, los doctores nos regañan, pero les decimos que no podemos, me duele porque mi hija sufre mucho”, manifestó.

Oswaldo Villegas, vocero de la CNPA en Puebla comentó que han sabido de otros niños que necesitan ser atendidos en el Hospital para el Niño Poblano, sin embargo, tardan más de 4 meses para darles sus citas, afectando el derecho a la salud de la niñez.

En tanto, Marlene Tirado indicó que las dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atención psicología a las mujeres afectadas, pero no hay investigaciones sobre la atención médica que recibieron, por ello pidió al gobierno estatal y federal ser sensibles a este tipo de casos y atender las quejas ciudadanas.

