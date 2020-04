Exjudoca Vanessa Zambottii da positivo a la prueba del Covid-19

La judoca mexicana Vanessa Zambotti, ganadora de múltiples medallas panamericanas, informó que dio positivo por coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, la deportista informó su estado de salud y afirmó que se siente bien y tiene mínimos síntomas, además de que cuenta con el apoyo de las personas importantes en su vida.

“Di positivo al COVID-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Traté de hacer la cuarentena desde hace tres semanas”, informó Vanessa Zambottii.

Vanessa Zambottii destacó que ha intentado comunicarle al Gobierno mexicano de su situación, sin respuesta alguna por parte de las autoridades correspondientes, pues la prueba la realizó en un establecimiento particular.

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos”, escribió.

En México se han registrado más de seis mil casos de coronavirus, de los cuales más de dos mil se han recuperado y más de 500 mexicanos han perdido la vida por la enfermedad.

Por: Notimex

