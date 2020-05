Expertos en nutrición invitan a generar hábitos saludables no sólo en confinamiento

Por Redacción

El webinar de la Universidad de las Américas Puebla “Recomendaciones de alimentación en tiempos de COVID-19” fue una propuesta realizada por expertos en temas de nutrición que surgió a raíz de los cambios propiciados por el confinamiento social, que han afectado la rutina diaria y diversos aspectos como el económico, social, laboral y de salud. En este espacio los expertos en nutrición compartieron datos importantes sobre los alimentos que consumimos a diario.

La Mtra. Danae Díaz Cuevas, profesora de tiempo parcial en la Universidad de las Américas Puebla, habló sobre la obesidad, una enfermedad crónica y muy compleja que afecta a México, ya que el 76.8% de mujeres y el 73% de hombres de más de 20 años tienen obesidad, factor que sin duda afecta a la salud y es causa preocupación en esta época de COVID 19. Esto aunado a las emociones causadas por la pandemia como: miedo, preocupación, estrés, depresión y soledad, entre otros elementos dijo, son razones por las que las personas que están en casa en confinamiento deben generar acciones. Por esa razón, la Mtra. Díaz propuso cinco actividades fundamentales: 1. Consumo local, el cual lleva al consumo de alimentos frescos, reactiva la economía y disminuye del consumo de conservadores y aditivos artificiales. 2. Crear cultivos de autoconsumo, lo cual, genera conciencia, autosuficiencia y autonomía. 3. El plato inteligente que se trata de dividirlo en tres secciones, la mitad para verduras, una cuarta para alimento de origen animal y el otro cuarto para cereales 4. Consumo de snacks saludables y finalmente 5. La actividad física “México es un país con sobrepeso, generar hábitos no sólo porque ahora estamos en confinamiento, que la actividad física sea un valor y lo mismo es para la alimentación” comentó al final de su intervención.

La Mtra. Fernanda Zerón Rugerio, desde Barcelona, España, se unió a este conversatorio para compartir su experiencia en nutrición y la cronobiología, la cual, estudia el reloj biológico del cuerpo que es sincronizado por factores como la luz y oscuridad del día, la hora de la comida, el ejercicio y horarios laborables. Durante su participación, comentó que la falta de armonía en nuestro día a día a causa del aislamiento social ha generado cronodisrupción, lo cual va a generar problemas de salud. “En la situación del COVID, cuando nosotros estamos en casa tenemos probabilidades de vivir un domingo eterno, no tenemos un horario fijo y nos damos más permisos y variabilidad en la hora de la comida y de dormir” explicó previo a dar una serie de recomendaciones para romper este círculo vicioso. Según la experta, las recomendaciones para encontrar una rutina que beneficie incluyen: Fijar un horario para irse a dormir y despertar, recibir un poco de luz por la mañana, hacer ejercicio regularmente, desayunar, ya que la primera comida es la que le indica a nuestro reloj que es de día, también dijo, es importante hacer 4 o 5 comidas al día y cenar dos horas antes de dormir. “Lo importante es tener esta sincronía de sueño, vigilia y luz siempre acompañados de las recomendaciones que dan mis compañeras en este webinar”, afirmó.

Por otro lado, Elizabeth Loza Valerdi, maestra en Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, compartió la relación del microbioma (conjunto de microorganismos y genes que residen en el cuerpo humano de manera simbiótica) con el sistema inmune. Durante su charla comentó los alimentos que fortalecen el sistema inmune: fitoquímicos (jitomate, zanahoria, col, espinaca, naranja, manzana, uva, cacao, frutos rojos), omega 3 (atún, salmón, pescado azul, quino, amaranto, linaza, nueces, semilla de girasol) probióticos (lactobacillus, bifidobacterium, y alimentos fermentados (tepache, quesos frescos, búlgaros, yogurt) y carbohidratos complejos (encontrados en espárragos, ajo, jícama, plátano verde, cebolla, yuca lentejas chícharo, cacahuate, avena)

Finalmente, la Dra. María del Pilar de Haro González cerró este webinar con una serie de recomendaciones claves para el cuidado de la alimentación y coincidió como todos los panelistas en la importancia de cuidar que se come como una medida preventiva de salud. “Es cierto que hay nutrientes que nos pueden ayudar a que nuestro sistema inmunitario funcione correctamente, pero realmente creo que la alimentación merece ser tratada como un equilibrio de alimentos que al final con ellos consigamos todos esos nutrientes que nos van a aportar un beneficio. Haciendo las combinaciones correctas de alimentos lograremos un estado de salud óptimo, pero para eso no existe una dieta perfecta, en cada país hay unos patrones de alimentación distintos”, explicó.

Si desea asistir al próximo webinar, de la Universidad de las Américas Puebla, titulado “The commingling of covid-19 globalization and international management the pain and the gain”. La inscripción la puede hacer en la liga: https://udlap.mx/webinarsacademia/.

