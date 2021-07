Explota buque de carga en puerto de Dubái y sacude edificios de la ciudad

Por Redacción (Con información de El Universal)

Este miércoles, el Gobierno de Dubai confirmó que el incendio provocado por la explosión de un contenedor en el puerto emiratí de Yebel Ali, está ya “bajo control” y que hasta el momento no ha causado víctimas.

De acuerdo con medios árabes, el incendio fue causado “por una explosión de un contenedor de transporte a bordo de un barco”, sin dar más detalles sobre las causas del fuego ni del barco.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd