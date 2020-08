Expulsarán a regidoras de Morena solo si hay denuncia penal por extorsión

Por Vera Fernández

En caso de comprobarse que regidoras de Morena fueron quienes incurrieron en actos de extorsión al interior del Cabildo de Puebla, se procedería a su expulsión inmediata del partido político, adelantó el delegado con funciones de presidente estatal, Carlos Evangelista Aniceto.

En entrevista con Oro Noticias, el responsable del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) prefirió no abundar en el tema al referir que no conoce los detalles a profundidad, sin embargo, hizo un llamado para que el Ayuntamiento presente las denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aseguró que en el partido lopezobradorista no se encubrirá a ninguna persona, por lo que el caso se llevaría ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para iniciar con procedimientos de expulsión en contra de las implicadas, pero únicamente si se llegara a acreditar su responsabilidad penal.

“No tengo muchos datos sobre ese tema porque no se hicieron muy concretos, pero yo diría que se hicieran las denuncias pertinentes en la Fiscalía. Y en todo caso, si hay una sentencia firme, nosotros en Morena haríamos un proceso sancionador (…) si se llegara a comprobar sería expulsión, pero no podría decir más hasta que exista una denuncia”, comentó.

En ese sentido, consideró que las acusaciones de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no son para desviar la atención ni se tratan de una “cortina de humo”, no obstante, la exhortó a presentar las pruebas y denuncias ante las autoridades correspondientes y no sólo dejarlo en señalamientos mediáticos.

Cabe recordar que en días pasados la secretaría general del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, informó que dos regidores habían exigido tres millones de pesos a cambio de aprobar el plan de reorientación de recursos públicos, pero hasta la fecha se desconoce el nombre de los presuntos extorsionadores.

Columnas periodísticas han sostenido que las responsables son dos regidoras de Morena que integran el llamado Grupo G5, un bloque opositor a la presidenta Rivera Vivanco.

