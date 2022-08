Extrabajadora de Sonora Grill confirma prácticas racistas

Una supuesta extrabajadora de la empresa de restaurantes Sonora Grill, confirmó en TikTok que en su experiencia pudo ver prácticas racistas en la sucursal en la que trabajó.

Relató que ella trabajó como Hostess y que desde el principio la indicación fue darle las mesas del balcón a las personas “con la mejor presentación”.

Siguiendo esa indicación, la usuaria identificada como Sof Otero sentaba a las personas que llegaban al local, según su forma de vestir.

Sin embargo, un día le llamaron la atención por sentar a una pareja morena en una mesa con balcón, esto pese a que su presentación era adecuada.

El gerente le señaló a la pareja que cumplía con las características de “mejor presentación”. “¿Cuál era la diferencia?”, pregunta la usuaria de TikTok, y responde: su color de piel.

El video que la extrabajadora de Sonora Grill publicó en TikTok para relatar su experiencia durante su paso por la cadena, rebasó ya los cuatro millones de visualizaciones en esa plataforma.

“¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, ellos eran blancos”, añadió.

“Con estas denuncias que salieron a la luz es preocupante pensar que lo que yo viví no era un caso aislado sino la forma en la que –posiblemente– operan varias sucursales”, dijo.

“Y Sonora Grill no se quedó callado, sacaron un comunicado. ¿Y aceptaron que tienen errores y que van a cambiar? No. Dijeron que ellos no tienen ninguna práctica racista y además bloquearon los comentarios”, añadió.

También usan prácticas racistas para contratar

Como su video se viralizó, Sof Otero respondió a un comentario que le recordó otra de sus experiencias en el restaurante.

La extrabajadora confirmó también que al momento de contratarla, sospecha que también hubo criterios racistas, pues aunque no cumplía con la experiencia solicitada, obtuvo el empleo.

Dijo que otra mujer que aspiraba al cargo, cumplía con la experiencia para ser Hostess pero no le dieron el trabajo por ser morena, o al menos eso sospechó pues esa persona acabó trabajando como lava loza pese a su CV.

Finalmente, criticó a quienes defienden a la cadena de restaurantes y aseguró que la empresa no ofrece un trabajo digno a sus empleados, pues las propinas conforman gran parte de sus ganancias y las horas extras no se pagan.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

