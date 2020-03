Extrabajadores del Seguro Popular se manifiestan en Casa Aguayo

Por Alejandra Olivera

Por segunda ocasión, extrabajadores del sector Salud se manifestaron frente a Casa Aguayo para exigir su recontratación, pues el 3 1 de diciembre de 2019 terminó el contrato de más de 600 doctores, psicólogos, enfermeros y demás personal del programa U013, así como del Seguro Popular, Vacunadoras, Ramo 12 y Anexo 4 de la Secretaría de Salud federal.

Óscar y Orlando, indicaron que la mayoría de los afectados son jefes de familia, por lo que su situación económica se ha agravado tras 63 días de desempleo, pues las autoridades federales y estatales sólo les han dado largas para determinar si podrán ser reincorporados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Señalaron que la falta de personal en varias clínicas de salud también ha deteriorado el servicio que se brinda, principalmente, en zonas de marginación del estado.

Comentaron que se les pidió apoyar con su trabajo durante la primera quincena de enero, la cual no les pagaron y que sus jefes jurisdiccionales solo les dijeron que no podrían continuar laborando por cuestiones administrativas y que su trabajo no tenía sustento ni presupuesto para ser pagado, por lo que se suspendió la atención en centros de salud.

El programa U013 arrancó en julio de 2019 y tenía como fin proporcionar servicios médicos a la población que vive en zonas de alta y muy alta marginación, sin embargo, a finales del año la Secretaría de Salud informó que eliminaría o haría cambios en 20 de sus programas por no tener un impacto real en el bienestar de los mexicanos.

