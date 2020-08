Extraña nube aparece en la superficie de Marte

Arsia Mons, así es el nombre que se le ha dado a una extraña y alargada nube en uno de los misterios meteorológicos más impresionantes que hasta el momento se han estudiado. La cámara VMC de la sonda Mars Express fue capaz de sacarle una foto a una nube que no es la primera vez que se detecta, ya que ha aparecido antes, en 2009, 2012, 2015 y 2018, por lo que existe un patrón lógico cada tres años.

La nube aparece de forma cíclica siempre en la misma época, por lo que es extraño y resultaría curioso investigar esta situación. Siempre ocurre en su solsticio de invierno.

Foto: Internet.

Se cree que esa nube se debe a un enorme volcán al que debe su nombre. El volcán Arsia Mons es el segundo volcán más grande del Sistema Solar, solo por debajo del Olympus Mons. Es más alto que el monte Everest y 30 veces más grande que el volcán más grande de nuestro planeta localizado en Hawai.

El problema es que esta nube no está asociada a ningún evento volcánico. El Arsia Mons no entra en erupción desde hace miles de años por lo que esa nube no se genera por el propio volcán en sí, sino por las estribaciones de la propia montaña. Así, se cree que la incidencia del sol durante esta fecha genera el derretimiento del hielo que lleva adherido el volcán.

con información de Código Espagueti