Facultad de Administración de la BUAP recibe certificación ISO 9001-2015

Gracias a sus sistemas de gestión de calidad, implementados en diversos procesos y servicios que brindan a los estudiantes, la Facultad de Administración de la BUAP recibió de manos de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez las certificaciones LSQA, Quality Austria y el Certificado Internacional, de conformidad con la norma ISO 9001-2015, con lo cual se demuestra el trabajo y esfuerzo de directivos, docentes y administrativos de esta unidad académica.

Luego de recibir estos reconocimientos por parte de Viene Janeth Madin Gómez, representante de la firma LSQA en México, la Rectora de la BUAP hizo entrega de los mismos al director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz de los Ángeles, a quien expresó su beneplácito por estos logros, producto del trabajo colaborativo.

“Estos reconocimientos a la calidad no se dan de manera fortuita, son producto de un trabajo colegiado, en equipo, desarrollado en los últimos años. Me da mucho gusto constatar cómo la mejora continua no es un eslogan, sino una forma del quehacer cotidiano en esta facultad, donde se demuestra el compromiso y la responsabilidad de todos sus miembros”, planteó.

La doctora Cedillo manifestó su interés de seguir acompañando a la comunidad de esta unidad académica en sus procesos y crecimiento, pues recordó que siempre hay nuevas metas por cumplir y es necesario seguir esforzándose para desempeñar la principal encomienda que tiene la institución: la formación de recursos humanos de alto perfil.

El doctor José Aurelio Cruz agradeció el apoyo de la Rectora Lilia Cedillo y de su equipo de trabajo, y subrayó su compromiso de impulsar la innovación y el emprendimiento con actividades que propicien en la comunidad universitaria el interés por renovar y crear empresas.

Explicó que la evaluación a la que se sometieron por parte de la firma LSQA abarca un periodo de tres años, durante el cual se realizaron auditorías a diferentes áreas, como las secretarías académica, administrativa y de investigación y estudios de posgrado.

“Lo que se busca con este modelo es garantizar la calidad en los procesos que se realizan con los estudiantes; es decir, tanto el personal docente como el administrativo tienen una forma estructurada de hacer las cosas y eso nos permite detectar a tiempo inconvenientes o fallas que pudieran convertirse en un riesgo para la calidad académica”, señaló.

En cuanto a los reconocimientos obtenidos, informó que el certificado del sistema de gestión de calidad fue emitido en colaboración con el organismo uruguayo LATU, mientras que Quality Austria representa a una certificadora prestigiada con presencia en todos los continentes. La operación de estos modelos, dijo, se sustenta en la norma ISO 9001-2015 y en el certificado internacional IQNet emitido por la Red Internacional de Certificaciones.

En tanto, la firma LSQA en México es una sociedad constituida por LATU y por Quality Austria; entre sus funciones están avalar procesos, así como la integración de sistemas de gestión de calidad que permiten mejorar las competencias de las personas.

La Facultad de Administración adoptó el modelo basado en la norma ISO 9001-2015, el cual incluye todos los procesos académicos, destacando el de enseñanza-aprendizaje a nivel licenciatura y posgrado, el egreso de posgrado, la educación continua, titulación, servicio social, práctica profesional y servicios escolares, asi como la parte administrativa de recursos materiales y servicios generales.

De esta forma, esta unidad académica destaca desde hace varios años por adoptar este sistema de gestión de calidad que le ha permitido mejorar de manera continua sus actividades sustantivas, con el fin de brindar un mejor servicio a su comunidad estudiantil.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

