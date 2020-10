Fallece a los 77 años la actriz Conchata Ferrell, conocida por “Two And A Half Men”

La actriz Conchata Ferrell, conocida por su participación en la serie “Two And A Half Men“, murió este martes a los 77 años.

De acuerdo con el medio especializado en espectáculos Deadline, la intérprete murió por complicaciones tras un paro cardíaco. Reportes señalan que la actriz murió rodeada de familiares en el Hospital Sherman Oaks de California.

Ferrel interpretó en la exitosa comedia de CBS “Two and a Half Men” a la ama de llaves Berta. Su papel le valió dos nominaciones al Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2005 y 2007.

Jon Cryer, otra estrella de “Two and a Half Men”, lamentó la muerte de Ferrell. “Lloro por la mujer que extrañaré y la alegría que trajo a tantos”.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR