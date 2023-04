Fallece a los 92 años Ahmad Jamal, legendario pianista y compositor de jazz

El pianista y compositor estadounidense de jazz, Ahmad Jamal, falleció este domingo a los 92 años, en su vivienda en Ashley Falls, en el estado de Massachusetts, por cáncer de próstata.

En el transcurso de ocho décadas de carrera profesional, Jamal, que comenzó sus estudios formales de piano con 7 años, consiguió varios premios entre los que destaca el Grammy por su trayectoria.

Su hija Sumayah Jamal, aseguró al diario ‘The New York Times‘ que su padre murió en la tarde del domingo, después de una larga batalla contra el cáncer de próstata.

Jamal nació el 2 de julio de 1930 en el seno de una familia bautista en Pittsburgh, Filadelfia y fue bautizado con el nombre de Frederick Russell Jones.

A los veinte años de edad, cuando se encontraba de gira en Detroit, ciudad en la que había una nutrida comunidad musulmana, se convirtió al Islam y se cambió de nombre.

De su personalidad como músico se ha destacado su capacidad de innovación y la de influir en otros músicos, una influencia que ha llegado a artistas de la música popular de nuestros días.

Su estilo relajado y su innovador concepto musical se hicieron pronto muy populares en el mundo del jazz y, antes de cumplir los treinta años, en 1958, obtuvo un gran éxito con su álbum “At the Pershing: But Not for Me“, una de las grabaciones más populares de la historia del jazz.

Durante su prolongada carrera recibió numerosos premios y reconocimientos, como la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007 y el Grammy a los Logros de su Carrera, en 2017.

