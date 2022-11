Fallece el actor y cantante Aaron Carter; tenía 34 años

Este sábado 5 de noviembre se informó del fallecimiento de Aaron Carter, actor y cantante, conocido también por ser el hermano del cantante Nick Carter de los Backstreet Boys.

Se reportó en medios web que su cuerpo habría sido localizado en la bañera de su casa, en la localidad de Lancaster en California, Estado Unidos.

De acuerdo con la llamada que recibió el 911, Aaron, de 34 años murió ahogado.

El actor, intérprete de Crush on you y Crazy little party girl, padecía múltiples trastornos de personalidad como esquizofrenia y bipolaridad.

En el pasado, fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol y posesión de mariguana y en redes sociales se le señala de ser adicto a todo tipo de drogas.

