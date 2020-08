Fallece Jack Sherman, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers

Jack Sherman, guitarrista del primer disco de los Red Hot Chili Peppers, murió a los 64 años, según confirmó el grupo en su cuenta de Twitter.

“A La familia RHCP nos gustaría desear a Jack Sherman un agradable viaje hacia los mundos del más allá, dado que ha muerto. Jack tocó en nuestro primer álbum y en nuestra primera gira por Estados Unidos”, indicó la banda quienes no precisaron las causas de la muerte.

He was a unique dude and we thank him for all times good, bad and in between. Peace on the boogie platform.