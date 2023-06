Fallece John Romita Sr., ilustrador de comics de Marvel

John Romita Sr., ilustrador de comics de Marvel, falleció el pasado lunes mientras dormía, esto de acuerdo con el informe que dio a conocer ayer su hijo, John Romita Jr.

A los 93 años de edad, falleció el ilustrador Romita John Victor Jazzy, mejor conocido como John Romita Sr., quien fue un historietista estadounidense, reconocido por su trabajo como dibujante de Spider-Man y por participar en la creación de personajes clásicos de los comics de Marvel, como Wolverine, Mary Jane Watson y el villano Kingping.

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX