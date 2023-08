Fallece William Friedkin, director de “El Exorcista”

Este lunes se reportó el fallecimiento del cineasta estaodunidense, William Friedkin, reconocido por ser el director del clásico del terror “El Exorcista” en 1973.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la exdirectora de Paramount Pictures y esposa de Friedkin, Sherry Lansing, fue la encargada de dar la noticia a los medios.

Hasta hace unas semanas, el cineasta se encontraba filmando la cinta The Caine Mutiny Court-Martial, una película aún sin fecha de estreno que estará basada en una historia del autor Herman Wouk.

Friedkin deja un amplio legado en el cine al haber incursionado en diversos estilos, siendo el género del terror el más recordado por los amantes de las producciones cinematográficas.

Su película más destacada fue “El Exorcista” y estuvo nominada a 10 galardones de la Academia, de los cuales se llevó 2: Mejor Guion para William Peter Blatty y Mejor Sonido para Robert Knudson y Chris Newman.

Otras producciones relevantes para el el director fueron “Cruising” (1980) con la participación de Al Pacino y, “To Live and Die in L.A.“(1985) con Willem Dafoe como protagonista. El trabajo publicado más reciente de Friedkin fue “The Devil and Father Amort” (2017).

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

