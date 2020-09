Fallece William Gates, padre del fundador de Microsoft

William Henry Gates, padre del fundador de Microsoft, falleció a la edad de 94 años, anunció el martes la esposa de Bill Gates. Su conocido hijo reveló por primera vez que su padre sufría de la enfermedad de Alzheimer en 2018.

En una publicación en GatesNotes, el multimillonario Bill Gates rindió homenaje a su padre, diciendo que lo extrañará todos los días.

“Mi papá falleció en paz ayer en casa, rodeado de su familia. Lo extrañaremos más de lo que podemos expresar en este momento. Sentimos dolor, pero también gratitud. El fallecimiento de mi padre no fue inesperado, tenía 94 años y su salud había empeorado”, dice el comunicado.

I am heartbroken about the passing of Bill Gates Sr. It is difficult to overstate what he meant to me, to our family, and to our foundation. Bill Sr. liked to say, in characteristic modesty, that the secret to his success was simply “showing up.”