Fallece la actriz Anne Heche tras accidente automovilístico

La actriz Anne Heche falleció este viernes a la edad de 53 años, luego estar permanecer hospitalizada tras un accidente automovilístico.

La artista se encontraba en estado de coma desde hace una semana a consecuencia del accidente.

Antes de fallecer, sus familiares tomaron la decisión de retirar el soporte vital, ya que indicaban que la famosa no sobreviviría.

Heche se impactó en su Mini Cooper contra una casa en la zona de Mar Vista, Estados Unidos.

Familiares detallaron que permaneció en coma y en estado crítico, pero se mantenía con vida para una posible donación de órganos.

“No se espera que ella sobreviva. Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”, se leía en el comunicado.

Anne Heche nació el 25 de mayo de 1969 y consolidó su carrera artística en Hollywood en la década de los noventa.

Participó en películas como Donnie Darko, Volcano, I Know What You Did Last Summer , entre otras películas.

La última participación de Heche en Hollywood fue en la película Wild Card que se estrenó en 2015.

