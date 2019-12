Falleció Tomás Ortiz mejor conocido como el ‘Viejo Trotamundos’

Por Itzeli Zamora

Hoy falleció Tomás Ortiz, a sus 95 años de edad, mejor conocido como el “Viejo Trotamundos”, quién caminaba con un cartel en mano en el que pedía mantener las calles limpias de México, por casi 12 años llevó su mensaje en las calles de la ciudad de Puebla, así lo relató su hijo al escribir un mensaje en su cuenta de Facebook, conmemorando la memoria de su padre.

En el mensaje describe que con cartulinas, un plumón y después de varios pensamientos inició su movimiento en pro de mantener un México más limpio a pesar de su avanzada edad, sus malestares físicos como una úlcera en la pierna que no cerraba y le generaba dolor. Y las caídas que sufrió en vía pública porque su vista ya estaba cansada.

Hoy ya no pudo levantarse y caminar por las calles de la ciudad de los Ángeles que lo vieron andar con su mensaje en mano: “No tirar basura en la calle bastará para que nuestra ciudad esté limpia”

“Pensamientos de un Viejo trotamundos”

Ay, este dolor no pasa, mi pierna sigue con esta miserable úlcera, Dios no me abandones así, esta maldita edad, por qué me trajiste tan rápido a los noventa, quédate con mi vista, no me importa, es tuya, te la regalo, poco me dolió dejar de manejar la combi, pero esto si no lo condeno, no, qué te cuesta dejarme salir a caminar para pedir una ciudad más limpia, nada te quita que yo siga con mi mensaje. Así, para cuando se te ocurra la maravillosa idea de llevarme, llegue sin ningún reproche que te vaya a estropear el día.

“Adrián Ortiz”

