¡Falso! Veganos nunca pidieron prohibir las galletas de animalitos

Por Redacción

En medios de comunicación de Francia y España, así como en otros países, circula la noticia de que activistas veganos piden prohibir la venta de galletas de animalitos porque este producto incita al maltrato animal. Si esta noticia suena ridícula es porque se trata de una noticia falsa.

En efecto, no hay ninguna organización vegana o ambientalista que exija en la actualidad la “cancelación” de estas galletas con forma de animales.

La noticia falsa se basa en un reporte de agosto de 2018, cuando Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) convenció a la empresa que fabrica este producto a favor de cambiar la presentación de sus cajas.

Some are saying @PETA wasted time, money, and effort pressuring Nabisco to free the animals from the circus on Animal Crackers. I disagree. Children will no longer think it's OK to put animals in cages. Well done PETA. Thank You Nabisco. It's never too late to change. pic.twitter.com/8KZts5YG7N