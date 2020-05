Falta de computadora para enviar trabajos pone en riesgo calificaciones de alumno

Por Roberto Castillo

A casi dos meses que se dispuso resguardar a la población en casa para evitar contagios de Covid-19, Miriam quien tiene un hijo en bachillerato está desesperada por que no cuenta con computadora para hacer y enviar los trabajos escolares, e incluso siente que su hijo no pasara el grado escolar.

Miriam, radioescucha y seguidora de Oro Noticias, compartió que es madre soltera y no tiene trabajo por lo que se siente frustrada de no poder apoyar a su hijo.

El joven estudiante también acusó que no puede avanzar porque los espacios de renta de equipo están cerrados por la contingencia sanitaria por lo que pierde esperanza de pasar al siguiente ciclo escolar ya que no ha entregado nada.

“No tenemos la computadora y ahorita ya le están pidiendo que entregue los trabajos, les están dejando más trabajo, entonces no sé la verdad qué hacer, mi hijo ya se desesperó ya dijo ya perdí un año y ya no sabe ni qué hacer, y le pido por favor si me podrían apoyar”

Whatsapp: 2225 1853 12

Te recomendamos