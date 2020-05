Falta de información provoca incumplir medidas sanitarias: Angeles Mastreta

Por Itzeli Zamora

La incertidumbre, falta de información y políticas públicas por parte del gobierno federal son factores que ocasionan que las personas no acaten las medidas sanitarias ante la fase III de la pandemia por Covid-19, así lo consideró la escritora poblana, Ángeles Mastretta durante la plática Autores en Cuarentena.

Durante una intervención virtual, la escritora reconoció que aquellos gobiernos que tienen al frente a una mujer han sobresalido y puesto en marcha acciones que permita tener orden para salir de la crisis sanitaria.

Señaló que en el país los mexicanos no están acatando las medidas sanitarias como permanecer en casa, usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y evitar reuniones debido al ejemplo y las declaraciones que ha dado el presidente de la República desde que inició la pandemia por Coronavirus.

Además, que no existen estrategias claras para reactivar la economía, como frenar la pérdida de empleo y que acciones se realizaran una vez que pase la pandemia, lo que provoca temor en los ciudadanos ante la incertidumbre.

” Las mujeres que los gobernaban pusieron orden, hicieron pruebas y acortaron el mal, pero en nuestros países no pasó eso, nos sigue faltando información, y no nos la creemos porque no ha sido justa. Primero dijo que no usáramos cubrebocas y luego que sí… y que no pasa nada y que estamos todos muy contentos y que la economía no está pasando nada. Y claro que está pasando se están perdiendo empleos”, comentó.

