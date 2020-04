Falta mantenimiento a puentes de Periférico; son un riesgo para automovilistas

Por Roberto Castillo

Las juntas de los puentes del periférico requieren mantenimiento, pues se están haciendo hoyos que ponen en riesgo a los conductores, sobre todo en dirección oriente.

En seguimiento al reporte del auditorio de oronoticias, el asiduo conductor de esta vialidad indicó que lleva tres meses reportando vía redes sociales el hecho, pero cada vez empeora.

El radioescucha vislumbra que colapsarán esos puntos con la próxima temporada de lluvia.

“Estoy seguro que con las lluvias que vienen se van a colapsar esas estructuras, se van a abrir hoyos que de hecho ya los tiene en todos los puentes si vas en dirección Valsequillo, lo he reportado a la secretaría de infraestructura varias veces no me hacen caso sólo me toman el reporte y en alguna ocasión de forma grosera una de las señoritas me pedía igual ubicación”, expresó.

En respuesta, el área técnica de la Secretaría de Infraestructura hizo un levantamiento sobre el tema y está integrando el proyecto para su ejecución antes del periodo de lluvia.

