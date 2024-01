Familia busca a Raúl López, desaparecido tras encontrarse con amigo en Amozoc

“Yo te aviso cuando vaya para la casa”, le escribió Raúl López Escobedo a su novia a las 20:29 horas del jueves 28 de diciembre de 2023. Ese fue el último mensaje que mandó antes de desaparecer.

Esa tarde, a las 18:30 horas Raúl buscaba a su mamá para avisarle que iba con un amigo, su hermana Karla lo vio llegar del trabajo y salir de su casa rumbo a la colonia de Ladrillera Ecatepec, Chachapa, en Amozoc, para vender una laptop.

La familia de Raúl usa una aplicación para ver la ubicación en tiempo real de cada integrante, él mismo se las instaló y le pidió a su novia ese día que le “echara un ojito” en lo que veía a su amigo Ulises, a quien conocía desde hace 10 años.

Raúl se escribía con su novia mientras estaba con su amigo, le alcanzó a decir que Ulises se había “metido” por el dinero, y una vez que se lo diera, iba a regresar a su casa y le iba a mandar un mensaje informando que saldría de ahí, pero no volvió a escribir, relata Karla a esta casa editorial.

Su novia notó que ya no le llegaban mensajes, le llamó, pero no le respondió, eran las 20:59 horas y angustiada le marcó a los padres de Raúl para saber si había llegado.

Los papás de Raúl se dirigieron de inmediato a la casa de Ulises, ya eran las 22:00 horas, él les dijo que sí lo vio, pero que no se concretó la venta de la laptop porque sólo tenía 10 mil pesos y ya no se la quiso vender.

El amigo de Raúl ayudó a conseguir un video en donde supuestamente sale de su casa en su motocicleta, pero sólo se ven las luces y no se distingue a la persona. El video marca que eran las 20:58 horas, sin embargo, la ubicación de la app fue desactivada a las 20:39 horas, 10 minutos después de enviar el mensaje a su novia.

La familia comenzó a buscar a Raúl esa noche en inmediaciones de la casa de Ulises; al día siguiente lo buscaron para pedirle apoyo, pero en su casa les dijeron que se había ido al gimnasio. Cuando fueron para allá se encontraron con el negocio cerrado y las contradicciones en su declaración comenzaron a surgir.

Primero les dijo que había ido al trabajo a avisar que no iba a asistir para buscar a Raúl, pero los vecinos les comentaron que no tenía trabajo. Al volver a preguntarle si estaba seguro de que no le vendió la laptop, Ulises cambió su versión, al decirles que Raúl no se la quiso vender porque sólo tenía 8 mil pesos.

Largas horas de angustia

Las horas pasaban y la familia seguía en la búsqueda del joven de 27 años de edad, llamadas a Locatel, al 911, en los registros de detenciones y en hospitales, recorrieron varias veces el camino que debió seguir Raúl de su casa a la de su amigo, les pidieron a los policías de Amozoc que les apoyaran a buscar la motocicleta.

A las 3:00 horas del 29 de diciembre, Karla estaba en la Fiscalía General del Estado para pedir una ficha de búsqueda, en donde pasó siete horas para obtener un boletín de búsqueda y poder ir con las brigadas de Búsqueda y Rescate para iniciar con la búsqueda de su hermano. El martes 2 de enero, hubo una mesa de trabajo entre la FGE y policía municipal de Amozoc, luego de un bloqueo en la Federal de Tehuacán, pero no han dado resultados.

La familia ha pedido a la FGE un cateo del domicilio de Ulises, la revisión de las cámaras del C5 e inclusive del sistema de fotomultas para ver si pueden identificar quién manejaba la motocicleta de su hermano, así como a la empresa de telefonía para revisar la ubicación del celular de Raúl, sin embargo, no han conseguido nada de ello.

“Hasta el momento no tengo una respuesta de Fiscalía, no tengo ni una idea, no tengo ningún informe de que ya hayan ido a la casa de Ulises”, lamentó.

Caso en manos de Fiscalía de Secuestro y Extorsión

El jueves pasado, el fiscal general informó que el caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, pero evitó dar más detalles por lo delicado del tema.

Karla exigió a las autoridades dar con el paradero de su hermano, ya que considera que son horas vitales para que regrese sano y salvo.

Datos de la FGE indican que de enero a noviembre de 2023 se presentaron 34 denuncias por desaparición de personas en Amozoc.

