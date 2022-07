Familia Méndez provocan zafarrancho en evento de Morena

Por intereses políticos, la familia Méndez Márquez azuzó a un grupo de morenistas para reventar un evento que se realizaría en apoyo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con miras a las elecciones del 2024.



El evento denominado “Estamos Listas”, programado para el sábado 16 de julio al mediodía en la ciudad de Puebla, tuvo que ser suspendido tras el zafarrancho que incitaron Jorge Méndez Spinola y Rosa Márquez Cabrera.



Ambos personajes –padres del extitular de la Secretaría de Gobernación estatal, David Méndez Márquez– provocaron que otros militantes de Morena agredieran física y verbalmente a diputados locales del Congreso del Estado.



El pretexto para azuzar las agresiones contra los legisladores presentes fue su voto a favor del incremento del 4 y 7.5 por ciento a las tarifas del servicio de agua potable, reforma que se aprobó el pasado viernes 15 de julio en el Pleno.



A gritos y empujones corrieron del evento a los diputados Edgar Garmendia de Los Santos, Azucena Rosas Tapia, Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, éste último, coordinador de la bancada de Morena.



Sin embargo, la peor parte se la llevó el legislador morenista por el Distrito 24 de Tehuacán, Fernando Sánchez Sasia, quien fue agredido con una cachetada que le propinó Jorge Méndez, el principal incitador de la protesta.



Antes y después del golpe, Sánchez Sasia se quedó sentado en una de las sillas del presidium para intentar dialogar, a pesar de que los inconformes le gritaban “¡traidor a la patria” y “¡fuera!” para correrlo de la reunión.

Analizará denuncias por agresión



Tras las agresiones físicas y verbales de las que fue objeto, el diputado Fernando Sánchez abrió la posibilidad de interponer denuncias contra los responsables ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



En una conferencia de prensa que ofreció a medios locales de Tehuacán, reprobó los hechos violentos que sufrieron él y otros legisladores, por lo que adelantó que podría acudir a instancias partidistas y legales para proceder contra sus agresores.



Aunque dijo desconocer la identidad de la persona que lo golpeó, confirmó que fue un hombre de la tercera edad y barba blanca, características que corresponden a Jorge Méndez.



“En medio de estas agresiones verbales vino una agresión física por parte de un adulto mayor, al cual no ubico, pero es una persona con barba blanca con sombrero que me agredió, me dio una cachetada, al igual que dos señoras más”, expresó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

