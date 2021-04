Familia Real lanza libro de condolencias digital para despedir al Príncipe Felipe

Este viernes el mundo despertó con una de las noticas más relevantes, cuando menos, para el Reino Unido. Luego de haber tenido dificultades de salud, el Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, falleció a los 99 años.

Esta lamentable pérdida se rápidamente se convirtió en tema de interés para propios y extraños, situación que se mantenido a lo largo del día.

En medio de este escenario, el equipo de comunicación detrás de la Familia Real ha decidido anunciar mediante la cuenta oficial la invitación para que las personas interesadas envíen un mensaje de pésame personal a la Reina Isabel II y demás familiares del también duque de Edimburgo, mediante un libro de condolencias digital.

During the current public health situation, Books of Condolence will not be available for the public to sign.



The Royal Family ask that members of the public consider making a donation to a charity instead of leaving floral tributes in memory of The Duke.