Familia se rencuentra con perrito perdido hace 6 años

Pepa Tenorio, una mujer que vive en Granada, España, encontró a un perrito que deambulaba por las carreteras y decidió recogerlo para econtrar a sus dueños.

Dico, nombre de este lomito, es un perro de ocho años que se fugó de la casa de sus amos, desde el 2015, a los dos años.

Al saber esto, Tenorio decidió ponerse en contacto con los dueños de Dico gracias a un microchip que tenía el perrito dentro de su cuerpo

Los veterinarios quienes le explicaron que lograron localizar a los dueños originarios e inmediatamente intercambiaron números de teléfono.

En redes sociales la mujer dio a conocer el caso publicando un video con la mascota y rápidamente se volvió tendencia.

“Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle”, escribió Pepa en el pie del metraje.

La publicación alcanzó más de un millón 522 mil reproducciones y 3 mil 825 comentarios donde agradecen la acción de la española.

Pepa Tenorio comenta que el perro salió de casa hace más de seis años y que el dueño de Dico murió sin encontrar a su perro.

Los hijos del amo original recibieron entre risas y llantos a su perrito. La mujer, por su parte, insistió en colocarles microchips a las mascotas.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

TE RECOMENDAMOS: