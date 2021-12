Familia y amigos dan último adiós a Carmen Salinas

Familiares y amigos dieron el último adiós a Carmen Salinas en la Funeraria Gayosso.

Juntos, despidieron a una de las grandes figuras del espectáculo, quien falleció alrededor de las 11 de la noche del jueves 9 de diciembre.

Entre los personajes que asistieron estuvo Juan Osorio, uno de los primeros en llegar a despedirse de la actriz.

Destacó la influencia que Carmen Salinas tuvo en él y en la televisión mexicana.

“Hay que reconocer que Carmen Salinas jamás olvidó sus raíces, yo la vi como una segunda madre, siempre estuvo atendiendo a gente que la necesitó; para mí fue fundamental en mi vida emocional, laboral, en todo”, dijo a la prensa.

Les agradezco todo el amor: Eugenia

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, ofreció unas palabras a los medios de comunicación minutos después de su llegada al funeral.

“Les agradezco todo el amor y el cariño a mi madre, sus oraciones; ya no pudo mi mamá más seguir, pero ya está con mi hermanito, con El Chato y con mis abuelos. Me pude despedir de ella y les agradezco que estén aquí”, dijo.

Con tristeza, contó cómo recibió la noticia sobre la muerte de su mamá:

“Nos avisaron que le estaba bajando la presión y tuvimos que subir para verla y nos pudimos despedir de ella, le dije: ‘Mamacita linda, ya sé que tienes que partir, no te preocupes por nadie de nosotros, te vas a ir en paz con mi hermanito, con tus papás, a mi tío Chato, vete bien por favor’”, dijo Maru, cómo lo dicen de cariño sus amigos.

Nietos también dan último adiós a la actriz

Manuel Monge y Paulina Plascencia, nietos de la actriz, Chantal Andere, Enrique Gou y Nicandro Díaz, productor de Mi fortuna es amarte, telenovela en la que Carmen Salinas se encontraba trabajando, también acudieron a la cita para ofrecer sus condolencias y un último adiós a la actriz.

“Estoy tranquilo de que ya está en paz, está con Dios, se reunió con su hijo, con mi tío Chato, con sus padres, con toda su familia. Está descansando, está en una dimensión llena de paz y de luz”, expresó Manuel Monge.

“Estaba muy feliz de que estuviera en el proyecto con ella y me dijo: ‘Mijito, échale muchas ganas, siempre sé agradecido, no importa si es uno o dos capítulos. No hay personajes pequeños, échale ganas’. Esas fueron las últimas palabras”, agregó.

Enrique Gou, quien tuvo la oportunidad de colaborar con Carmen Salinas, reveló que fue ella quien originó la idea de realizar Y que nos coge… la pandemia, espectáculo cómico, como una forma de apoyar al actor Luis de Alba.

“Es la única actriz que ha trabajado conmigo que nunca me pidió una cortesía. Todos los días mandaba a Gus a la taquilla a comprar ocho,10,15 boletos. Los pagaba ella para su gente”, declaró el productor.

