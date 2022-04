Familiares dan último “adiós” a Debanhi Escobar

Este sábado fue sepultada por sus familiares Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en poblado Laguna de Labradores, municipio de Galeana, al sur del estado de Nuevo León.

Familiares, amigos y colectivos feministas partieron en caravana desde Monterrey custodiando el féretro.

En su llegada a Galeana, pobladores salieron a las calles al momento del paso de la carroza para despedirla con globos blancos y exigir justicia para Debanhi.

Decenas de personas se colocaron en las aceras al momento del paso del féretro con carteles que decían “Debanhi, hermosa vuelta alto”.

COMUNIDADES DE GALEANA DESPIDEN A #DebanhiEscobar



En sus viviendas, los habitantes colocaron globos y con pancartas exigieron justicia para la joven estudiante de derecho



Formaron una cadena para esperar el ingreso de la carroza que traslada el cuerpo pic.twitter.com/YrlPWL5baY — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 23, 2022

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo”, dijo Mario Escobar, padre de Debanhi.

“No me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”, agregó.

Los restos de la joven de 18 años años de edad fueron sepultados en el panteón Barrio de Jalisco del poblado de Laguna de Labradores.

El adiós a Debanhi Escobar Bazaldúa. En Galeana sus familiares, vecinas y amigos, se unen para despedirla amorosamente. Exigen justicia. pic.twitter.com/2cbgpwqmMn — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) April 23, 2022

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) alertó sobre un posible fraude en el que incurre el organismo civil denominado Comisión Internacional de los Derechos Humanos México (CIDNH).

La CEDHNL solicitó a las autoridades que se realice una segunda autopsia debido a que se encontraron inconsistencias en los exámenes periciales sobre el fallecimiento de Debanhi.

