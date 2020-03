Familias de 30 colonias piden recargar en estación de gas cercana

Por Roberto Castillo

Unas 20 mil familias de 30 colonias del sur reclaman a Protección Civil el derecho a cargar gas en una estación cercana porque les resulta más económico.

La vocera, Evelia Ruiz Santillán, mencionó que los cilindros que les venden a domicilio tardan en llegar y no están llenos, además de que un contenedor supuestamente lleno representa 385 pesos y muchas veces se han quedado sin combustible porque no les alcanza o simplemente no llega.

Por su parte, José Alberto Olayne Pérez, representante de la estación gas Uno, ubicada en bulevar Carmelitas y 143 poniente, explicó que hasta hace dos meses en la estación podían vender la cantidad que solicitaran los vecinos a partir de 50 pesos, pero ahora tienen la restricción de Protección Civil, aunque ellos sostienen que es seguro pues no llenan en el lugar sino en su planta.

