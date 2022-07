Feminicidio 51: Hallan cadáver de mujer con un balazo en Huauchinango

Con un balazo fue localizada una mujer sin vida, en el municipio de Huauchinango.



Policías municipales realizaban un patrullaje de rutina la tarde noche de este martes sobre un camino de la junta auxiliar Xolongo que lleva al municipio de Naupan.



En ese momento, unas personas les pidieron que se detuvieran porque habían una mujer tirada con sangre.



Por lo anterior, lo agentes policíacos la revisaron e indicaron que no tenía vida.



Además, señalaron que tenía un impacto de bala, pero no especificaron en qué parte la tenía.



En consecuencia, acordonaron la zona para que las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de cadáver de la víctima, quien no fue identificada.



De acuerdo con el conteo de Oro Noticias, al menos han ocurrido 51 feminicidios en la entidad, en lo que va del 2022.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

