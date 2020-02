Feministas convocan a paro nacional contra violencia a la mujer

Por Redacción

Ante los desafortunados sucesos ocurridos en lo que va del año, mujeres activistas mexicanas hacen un llamado para hacerse notar, la cual consiste en no asistir al trabajo, ni consumir servicios como una forma de protesta ante la violencia de género.

Con los hashtags #UnDíaSinNosotras, #ParoNacional y #UnDíaSinMujeres, se ha divulgado el movimiento, a fin de que más mujeres se enteren de él y tomen medidas para el día programado.

De igual forma, el paro también consiste en no usar el transporte público ese día, a no cargar gasolina, y a no comprar ni pagar nada, para mostrar que “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”.

