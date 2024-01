FGE advierte sobre falsos vendedores de autos en Facebook

El fiscal general Gilberto Higuera Bernal también se unió a los exhortos para la ciudadanía para que no acuda a comprar bienes ofrecidos en Facebook a bajo precio y evitar ser víctimas de delito.



Comentó que trabajan en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para desarticular a las bandas delictivas dedicadas a esta actividad, sobre todo en San Martin Texmelucan, en donde también están coordinados con la policía municipal.



“Vamos a tratar de evitarlos, ¿Cómo es? Conociendo con anterioridad, con antelación estos ofrecimientos, y por su parte la fiscalía ya lo estamos trabajando, y le recomendamos a la población que no se deje engañar por estas ofertas que por lo regular no son reales”, dijo.



Higuera Bernal recordó que, por lo regular, los vehículos que se ofertan en estas plataformas no existen y sólo sirven de gancho para captar a sus víctimas y arrebatarles el dinero que llevan para ello.



Reiteró a la ciudadanía que no compren a través de estas plataformas y afirmó que mantendrán las acciones para detener a los responsables de los atracos.



“Ojalá que la población atienda esta recomendación para evitar que estos delincuentes sigan cometiendo estos hechos, por nuestra parte, vamos a trabajar intensamente para detener a todos los que se dediquen a ello”, sentenció.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal