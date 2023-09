FGE investiga festejos patrios con tiros al aire en Izúcar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya investiga lo ocurrido en comunidades de Izúcar de Matamoros donde sujetos fueron captados realizando disparos al aire durante los festejos del Grito de Independencia; reportan “saldo blanco”.



Después de la noche del 15 de septiembre, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que de manera general hubo “saldo blanco” durante las Fiestas Patrias.



Sin embargo, señaló que las autoridades ya están revisando los hechos, aunque dijo que hay personas que acostumbra echar tiros al aire para festejar y añadió que en este caso, al parecer no tiene nada que ver con grupos delictivos.



“Hay que darle una dimensión a las cosas, mucha gente tiene eso como costumbres, no es un tema tengo entendido de grupos delictivos, sin embargo, se está investigando”, sostuvo.



Esto luego de que en la plaza de San Nicolás Tolentino, comunidad perteneciente a Izúcar de Matamoros, un grupo de sujetos hicieron disparos al aire con armas largas durante los festejos del Grito de Independencia, lo que generó temor en el resto de asistentes, por lo que algunos optaron por retirarse.



Algo similar ocurrió en el municipio de Nicolás Bravo donde un par de hombres fueron captados en video detonando un revolver y un arma larga, que al parecer es de uso exclusivo del Ejército.



En la grabación se ve a un sujeto de camisa roja y sombrero, disparando en al menos 10 ocasiones un arma de fuego pequeña; enseguida otro hombre saca de la cajuela de un vehículo un arma larga y comienza a disparar ante la presencia de pobladores, entre ellos, menores de edad.



Hasta ahora no se han reportado lesionados derivado de dichos incidentes, por lo que de manera general autoridades estatales reportaron “saldo blanco”.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal