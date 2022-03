FGECDMX mantendrá indagatoria por delitos en marchas feministas

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la carpeta de investigación por delitos cometidos en marchas feministas no se cerrará.

Las 12 personas que cometieron supuestos delitos son en su mayoría mujeres, la fiscal aseguró que no se trata de criminalizarlas por ser manifestantes.

Dijo que no se cerrará la carpeta hasta que se tenga a certeza de que tuvieron o no responsabilidad, pero dijo que tampoco va a judicializar si no se tenía claro.

Las participantes en marchas feministas involucradas en procesos penales son citadas a declarar por daño a personas, expuso la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, este viernes.https://t.co/8ppj4qHDPA — criteriohidalgo (@CriterioHidalgo) November 26, 2021

La carpeta se abrió en noviembre de 2020 por robo, daño a la propiedad y lesiones que se realizaron presuntamente en las manifestaciones del 8 de marzo y 8 de junio de 2020.

La denuncia la hicieron dos policías de investigación, supuestamente a raíz de una publicación de Facebook, en donde se señalaron los nombres de las acusadas.

Además de señalar la supuesta violencia que ellas ejercían durante las marchas feministas, de acuerdo con La-Lista.

Godoy dijo que las carpetas son abiertas porque los comercios y negocios denuncian los hechos, aseguró que no se abren a partir de publicaciones en redes sociales.

Aseguró que era feminista y que protegerá siempre a las jóvenes, durante una entrevista hecha por La-Lista.

Por: Redacción

Editor: Mariana Jiménez

TE RECOMENDAMOS